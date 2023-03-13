بيراميدز يقترب من ضم جوهرة الزمالك بعد فشل تجديد عقده

كشفت تقارير إعلامية، أن يوسف أسامه نبيه موهبة ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء .

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي أمير هشام حيث قال: "عقد يوسف نبيه ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد".

وأضاف أمير هشام: "بيراميدز كثف التفاوض بشكل كبير مع اللاعب، وقد يكون لاعبًا في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد".

وتلقى الزمالك خسارة جديدة في الدوري الممتاز، بعد سقوطه أمام ضيفه إنبي على استاد القاهرة بنتيجة (2-0)، مساء أمس الأحد، في الجولة 21 من عمر المسابقة.

سجل التونسي رفيق كابو مبكرا في الدقيقة 20 لصالح إنبي ثم أحرز علي فوزي الهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ورفع إنبي رصيده بقيادة مديره الفني تامر مصطفى إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 33 نقطة في المركز الخامس