فيريرا شطب.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على المدرب بعد الخسارة من إنبي

أكد هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، أن الخسارة أمام إنبي بالدوري، جاءت نتيجة لعدم اكتمال الفريق من الناحية الفنية، والفريق ظهر بشكل سيء.

وتابع هشام يكن خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك لا يوجد به لاعب سوبر، والأخطاء كانت قاتلة وكارثية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "نقل الكرة بين أقدام لاعبي الزمالك بطيئة للغاية، مع تمكن فريق إنبي في الناحية الدفاعية، وأهداف المنافس جاءت نتيجة كرات ملعوبة".

واستطرد: "الروح غائبة عن لاعبي الزمالك، ولا بد من رحيل فيريرا بشكل رسمي وسريع خاصةً أنه شطب، ولم يعد لديه قدرة في إدارة المباريات".

وأردف يكن: "الفريق بلا انسجام بين اللاعبين، وهو دليل على أن المدرب بعيد عن اللاعبين، وأتمنى من لاعبي الزمالك أن يشعروا بالجماهير وعليهم بتخطي شباب بلوزداد الجزائري لمصالحهم".