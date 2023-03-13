ابن عاق.. شاب يطعن أمه العجوز بسكين بسبب خلافات أسرية بسوهاج

أمرنا الله تعالى بطاعة الوالدين والامتثال لأوامرهما وعدم التعدي عليهم باللفظ ولا بالقول ولا بالفعل وتحملهما في الكبر كما تحملونا في الصغر، فقال سبحانه وتعالى "وبالوالدين احسانا "، صدق الله العظيم.

في هذه الوقعة المؤلمة لم تشفع للمتهم مكانة أمه العظيمة عند الله ، ولا كبر سنها فهانت عليه وطعنها بالسكين على إثر خلافات عائلية بينهما.

ابن يطعن والدته بسكين

في احدى دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، اقدم شاب في العقد الثالث من العمر على طعن والتة التى تقارب ال60 عاما بواسطة سلاح أبيض على إثر وجود خلافات أسرية قائمة بينهما .

خلافاء اسرية تدفع ابن لطعن والدته بالسكين

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي باثابة سيدة تدعى (نوال ا ع ش- 58 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)،بجرحين طعنيين بالظهر والكتف الأيسر.

وتم لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية بمستشفى سوهاج الجامعى ، وبالانتقال والفحص وسؤال المجنة عليها ، اتهمت نجلها المدعو (إسلام ا م ع- 29 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليها بالضرب بواسطة سلاح أبيض، وإحداث إصابتها؛ بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

و إثبات التحريات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة بالواقعة، وبمواجهته بما هو منسوب إليه، أقر بأرتكاب الواقعة ،وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتم حبسة على ذمة القضية، ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.