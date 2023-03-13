عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن المشدد.. عقوبات رادعة تواجه المتهمين في واقعة منصة هوج بول

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من رصد عناصر الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول ، وبإجراء التحريات تبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") واتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف القائمين على تطبيق هوج بول وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق تطبيق هوج بول بعد تمكنهم من الاستيلاء على أموال المواطنين ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي.

 

كم أوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين استدرجوا الضحايا عن طريق ايهامهم بالربح السريع عن طريق إيداع مبلغ مالي ١٥٠٠ جنيه مقابل ربح مادي 4 آلاف جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لايفوتك||

 

txt

عاجل.. حبس متهمين جدد في واقعة منصة هوج بول

txt

هوج بول .. ظهور تطبيق جديد للنصب الإلكتروني وضحية يستغيث

حيث وجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة اتهامات منها،" تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.

 

و قررت جهات التحقيق حبس متهمين جدد في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

 

 

عقوبات غسل الأموال

 

 

نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2-المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

 

عقوبة النصب على المواطنين 

 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

 

محافظة القاهرة عناصر الشبكة الإجرامية تطبيق هوج بول هوج بول قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسل الأموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

نقل بعض مصابي حادث برانى لمستشفى مطروح والإسكندرية

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

مفاجأة صادمة عن تفويت صن داونز مباراة الهلال لحرمان الأهلي من فرصة التأهل

ترشيحاتنا

الإمارات تعاقب كيان الاحتلال بتجميد شراء صفقات سلاح.. الأسباب ورد إسرائيل

مأساة في فيصل.. مصرع طفلة وإصابة 4 في حريق شقة سكنية

الضرائب: جهود لتوعية الممولين وتذليل العقبات للانضمام للفاتورة الإلكترونية

مدة أقصاها أسبوعان | توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن منازعات الاستثمار

تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد الغاء رسوم التثمين

بفستان راقي.. إطلالة الملكة رانيا في عقد قران ابنتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين بدون بطانة .. شاهد أجرأ الاطلالات بحفل الأوسكار 2023

الجمعة القادمة فرصته الأخيرة.. هؤلاء مرشحون لخلافة فيريرا في الزمالك| بينهم فرنسي ويوناني

دخل يعاني من إنفلونزا فخرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا

غير متوقع.. سعر فستان خطيبة ولي العهد الأردني في عقد قران الأميرة إيمان

فيديو

صديقة الضحية كشفت مفاجأة.. تفاصيل جديدة في قضية سعد لمجرد

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ