بـ 400 مليون جنيه.. معالجة الغريزات مشروع ضخم ترسمه حياة كريمة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج عدة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وفي سطورنا التالية نرصد لكم بعض المعلومات مشروع محطة مُعالجة الغريزات بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

قال المهندس بسام عبدالناصر، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المسؤولة عن مشروع محطة مُعالجة الغريزات، إن المحطة تعمل بطاقة 30 ألف متر مُكعب لليوم، حيث تعمل بنظام بِرك الأكسدة الطبيعية، مؤكدًا أن المشروع يخدم 13 قرية من قرى مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وهي:-

قرى يخدمها المشروع

الشيخ يوسف باصونه بني وشاح ابو عوض اقصاص بهتا شندويل عمور نجع طايع ناصية عامر بهاليل الجزيرة السمارنة قرى المراغة

تكلفة مشروع محطة مُعالجة الغريزات تقترب من 400 مليون جنيه

وأشار إلى أن مشروع محطة مُعالجة الغريزات بتكلفة 400 مليون جنيه تقريبًا، ويخدم 180 ألف نسمة، ويوفر 1600 فرصة عمل، كما أن المشروع يُقام على مساحة 700 ألف متر مسطح، لافتًا إلى مكونات المشروع والتي جاءت كالآتي:

"2 حوض لاهوائي مساحة الحوض الواحد 110 م × 180م، و2 حوض ترددي مساحة الحوض الواحد 575م ×168م، و8 أحواض انضاج مساحة الحوض 172 × 185م، و3 أحواض تشوين الحمأة، مبنى المخزن والورشة، ومبنى المدخل والمصافي، مبنى الإدارة والمعمل، مبنى الأمن، قواعد المحولات والمولدات وخزان الوقود".

وأضاف "عبدالناصر" أن نسبة التنفيذ الكلية بمشروع مُعالجة الغريزات، بلغت 50%، حيث تم تنفيذ الأعمال بمبنى الإدارة والمعمل بنسبة 70%، وبمبنى المخزن والورشة 65%، وتم تنفيذ الأعمال بمبنى الأمن بنسبة 78%، ونسبة تنفيذ مبنى المدخل والمصافي بالمشروع حتى الآن 10%.