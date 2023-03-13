برلماني : طرح شركات في البورصة أحد أساليب الترويج للاقتصاد وتشجيعه

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة أصبح أمر ضرورى، ومن ثم يجب البحث عن بدائل طوال الوقت لتعزيز آليات الدعم وجذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، متابعا:" إعلان الحكومة عن طرح عدد من الشركات في البورصة في إطار تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، هو أحد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير على جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذه الشركات التي سيتم طرحها، خاصة وأن الطرح يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وخطوة إيجابية تأتي في إطار دعم الاقتصاد، إضافة إلى تنفيذ خطة التخارج من القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من طرح الشركات هو جذب الاستثمارات الجديدة، بحيث تعمل تلك الاستثمارات على إضافة دخل بهذه الشركات، وبالتالي يكون هناك زيادة في الناتج المحلي، ويمثل دعم وإنعاش سوق الأوراق المالية، ويساهم في زيادة حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة، إضافة لرفع رأس المال السوقي، إضافة إلى أن هذا يؤدي لمزيد من الشفافية لمراقبة أداء البورصة وتطويرها المستمر، وخطوة من خطوات دعم الاقتصاد الوطنى.