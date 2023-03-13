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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فصل الرأس وفرّق جسدها أشلاء .. تفاصيل مثيرة في مقتل سيدة البدرشين

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع سيدة على يد زوج ابنتها بمدينة البدرشين جنوب الجيزة.

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التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة البدرشين وتقطيع جسدها

شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهم فصل رأس الضحية عن جسدها وألقاها داخل كيس بمنطقة نائية، ثم القى الذراعين والرجلين بمنطقة أخرى.

وأدلى المتهم في أقواله بجريمته تفصيليا وأرشد عن أماكن إلقاء أشلاء الجثة حيث إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى الأماكن وتم العثور على أجزاء جسد سيدة البدرشين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل حماته وتقطيع جثمانها أجزاء في منطقة البدرشين جنوب الجيزة.

مصرع سيدة على زوج ابنتها في البدرشين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا أفاد بتغيب سيدة في ظروف غامضة بمنطقة البدرشين، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث وسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان سيدة في العقد الخامس من عمرها مقطعة أجزاء، وكثفت أجهزة أمن الجيزة من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة حيث تم فحص علاقات المجني عليها والتوصل إلى هويتها.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتفريغ سجلات المكالمات على هاتف المجني عليها أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا، وقيامه بتقطيع جثمان حماته أشلاء للتخلص منها في أماكن متفرقة للهروب من جريمته.

تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق في  الجيزة التحقيقات.

الجيزة سيدة البدرشين البدرشين أخبار الحوادث مديرية امن الجيزة

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