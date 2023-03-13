مؤسس مبادرة "من علمني حرفا" تلتقي رئيس المعاهد القومية لبحث شكاوى المعلمين

استقبل محمد عبد الهادي قطب رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، فاطمة نوح مؤسس مبادرة من علمني حرفا لبحث عدد من شكاوي معلمي المدارس القومية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية على أهمية الدور الذي تلعبه مبادرة من علمني حرفا في خدمة المعلمين والدفاع عن حقوقهم، لافتا إلى أن المعلم هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير مستهدفة. ووعد بحل المشكلات التي تلقتها المبادرة من معلمين ينتمون إلى مدارس المعاهد القومية.

وأشار إلى أن مدارس المعاهد القومية تسعى إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة تنفيذا لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن المعلمين يحظون باهتمام كبير تلك الفترة، وأن وجود الدكتور رضا حجازي وهو من صفوف المعلمين على رأس الوزارة في الفترة الحالية أكبر دليل على مدى التقدير الذي يحظى به المعلمون، مشددا على أن الوزير لا يدخر جهداً في سبيل خدمة المعلمين.

من جهتها، أكدت فاطمة نوح مؤسس مبادرة من علمني حرفا أن المبادرة تعد صوتا للمعلمين ونقل مشكلاتهم وقضاياهم والبحث عن حلول لها في إطار قانوني.

وأوضحت أن المبادرة تلقت عددا من الشكاوي من معلمين ينتمون إلى مدارس المعاهد القومية، وتم عرض الشكاوي على رئيس المعاهد القومية والذي اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحلول تلك المشكلات.

وأشارت إلى تفاعل رئيس المعاهد القومية بشكل إيجابي يؤكد مدى إدراكه لأهمية وقيمة المعلمين.