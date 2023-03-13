اللجنة السودانية العليا لمبادرة "شكرا مصر" تكرم وزير الأوقاف

كرمت اللجنة العليا لمبادرة "شكرا مصر"، بمقر مسرح الجمهورية بالقاهرة برئاسة عبدالله المحجوب الميرغني الرئيس المناوب لمجلس الأعمال السوداني المصري المشترك ورئيس اللجنة السودانية العليا للمبادرة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لما تقدمه الوزارة من دعم للعلاقات المصرية السودانية، ودعم روح الأخوة والمودة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.



وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم /الاثنين/ - "إن اللجنة العليا لمبادرة "شكرا مصر" أشادت بجهود الوزارة بقيادة وزير الأوقاف في تدريب أئمة وواعظات السودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وجهودها في تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، وتفعيل دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي".



وحضر التكريم السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير الصادق عمر القائم بأعمال سفارة السودان، كما حضر التكريم نائبا عن وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني.