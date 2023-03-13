عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللجنة السودانية العليا لمبادرة "شكرا مصر" تكرم وزير الأوقاف

صدى البلد

   كرمت اللجنة العليا لمبادرة "شكرا مصر"، بمقر مسرح الجمهورية بالقاهرة برئاسة عبدالله المحجوب الميرغني الرئيس المناوب لمجلس الأعمال السوداني المصري المشترك ورئيس اللجنة السودانية العليا للمبادرة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لما تقدمه الوزارة من دعم للعلاقات المصرية السودانية، ودعم روح الأخوة والمودة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.


وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم /الاثنين/ - "إن اللجنة العليا لمبادرة "شكرا مصر" أشادت بجهود الوزارة بقيادة وزير الأوقاف في تدريب أئمة وواعظات السودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وجهودها في تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، وتفعيل دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي".


وحضر التكريم السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير الصادق عمر القائم بأعمال سفارة السودان، كما حضر التكريم نائبا عن وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأهلي يترقب.. قرار عاجل من كاف لمنع التفويت بين صن داونز والهلال

ترشيحاتنا

200 تريليون دينار.. حكومة السوداني توافق على أكبر موازنة فى تاريخ العراق

السيسي يؤكد أهمية إيجاد حل لتقليل نزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا

السيسي: تفاهم مع الدنمارك حول رؤية مصر لمنظور حقوق الإنسان

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد مجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة

أخبار الأهلي.. تغييرات أمام القطن وأزمة بين كولر واللاعبين وبديل الشناوي جاهز

الصحة: انخفاض أعداد الإصابة بفيروس (سي) بنسبة 94.5%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2023 .. شاهد بوسترات ليلة السقوط لـ طارق لطفي

احذر.. علامات شائعة تنذر بـ النوبة القلبية| تعرف عليها

شاهد.. 4 صور من كواليس "سره الباتع" قبل عرضه في رمضان

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

فيديو

الزمالك يا عمري .. لاعب إنبي يهتف مع جماهير القلعة البيضاء في الملعب

قبول دفعة جديدة من المجندين يوليو 2023.. واستقبالهم 25 مارس

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

تسريحة "الخابور" ..نجمة بحفل الأوسكار تقلد بطلة مسرحية الواد سيد الشغال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ