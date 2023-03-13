الكرملين: نرحب باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

رحبت الرئاسة الروسية (الكرملين) باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وقال المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف اليوم /الاثنين/ ردا على سؤال بشأن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران "نحن نرحب بأي خطوات يمكن أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة غير المستقرة للغاية".



وأضاف قائلا "نرحب بذلك خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران".



يُذكر أن إيران والسعودية وقعتا بوساطة صينية يوم الجمعة الماضي اتفاقية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين.