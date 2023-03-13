شهيرة حمدي تهنئ ابنها بمناسبة عيد ميلاده: الطيب اللي حنية الدنيا فيه

هنأت الفنانة شهيرة حمدي، زوجة الفنان محمود ياسين، ابنها السينارست عمرو محمود ياسين بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت شهيرة حمدي صورة عبر حسابها بإنستجرام تجمعها مع ابنها، معلقة "ابني الغالي المحترم الأخلاق الطيب المتربي اللي حنيه الدنيا فيه لكل البشر الفنان الكاتب العبقري وليست كلمه ولكنه الواقع لأنك مختلف في أفكارك في تفاصيلك في وعيك وثقافتك".

وتابعت "الكلمة عندك لها ألف حساب من منطلق الكلمه نور⚘️ ومفتاح الجنه في كلمه⚘️ ودخول النار علي كلمه⚘️ والكلمه فرقان بين نبي وبغي ⚘️(طبعا أنا قلت محاضره هههه) بس اعمل ايه هو ده مبدأك وأنت تكتب ⚘️ حبيبي كل سنه وانت طيب ⚘️ وأنت مبدع وبصمتك في كل عمل تفيدنا وتسعدنا ⚘️ عقبال 100سنه في صحه ورضا محقق ماتتمنى يارب".