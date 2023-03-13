الزمالك يعلن عن شفاء عمر جابر من الإصابة

تماثل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية.

وخاض عمر جابر التدريبات الفنية والبدنية برفقة زملائه بشكل طبيعي بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية وعقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له.

وكان عمر جابر غاب عن الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة قبل ان يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.