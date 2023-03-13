العراق: اعتقال 10 أجانب لمحاولتهم اجتياز الحدود غربي نينوى

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية اليوم الاثنين اعتقال 10 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود غربي محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبعمليات منفصلة تمكنت من إلقاء القبض على 10 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود العراقية، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كانت قيادة قوات الحدود العراقية، قد أعلنت الشهر الماضي القبض على 23 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.