بايدن: النظام المصرفي آمن وبإمكان الشركات الصغيرة الشعور بالأمان

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه بإمكان الأمريكيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن، كما بإمكان الشركات الصغيرة الشعور بالأمان، وذلك بعد تعرض بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة للانهيار.

وقال بايدن - في كلمة إلى الأمة اليوم /الإثنين/ - "ستكون ودائعكم موجودة عندما تحتاجون إليها، وسيتمكن العملاء من الوصول إلى أموالهم اعتبارا من اليوم، كما أنه بإمكان الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد والتي لديها حسابات إيداع أن تشعر بالأمان مع العلم أنها ستكون في مقدرتها دفع أجور عمالها ودفع فواتيرها والبقاء مفتوحة للعمل".

وأضاف بايدن أن دافعي الضرائب لن يعانوا من أي خسارة، مشيرًا إلى الإجراءات الفورية التي اتخذتها إدارته بشأن هذا الصدد .. وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين .. والحد من مخاطر حدوث ذلك مجددًا.

كما لفت إلى أنه سيطلب من الكونجرس والجهات المنظمة المصرفية تعزيز القواعد الخاصة بالبنوك لتقليل احتمالية حدوث مثل هذا النوع من الانهيار البنكي مجددًا.

تجدر الإشارة إلى أن بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة قد تعرض لانهار بعد فشله في جمع 2.25 مليار دولار (أي ما يعادل 1.9 مليار جنيه إسترليني) لسد خسارة لبيع الأصول، خصوصا السندات الحكومية الأمريكية، التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة.

ودفعت الاضطرابات المالية التي تعرض لها البنك إلى رحيل عملائه، كما أثارت مخاوف المستثمرين بشأن الحالة العامة للقطاع المصرفي.