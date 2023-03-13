عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: النظام المصرفي آمن وبإمكان الشركات الصغيرة الشعور بالأمان

صدى البلد

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه بإمكان الأمريكيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن، كما بإمكان الشركات الصغيرة الشعور بالأمان، وذلك بعد تعرض بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة للانهيار.

وقال بايدن - في كلمة إلى الأمة اليوم /الإثنين/ - "ستكون ودائعكم موجودة عندما تحتاجون إليها، وسيتمكن العملاء من الوصول إلى أموالهم اعتبارا من اليوم، كما أنه بإمكان الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد والتي لديها حسابات إيداع أن تشعر بالأمان مع العلم أنها ستكون في مقدرتها دفع أجور عمالها ودفع فواتيرها والبقاء مفتوحة للعمل".

وأضاف بايدن أن دافعي الضرائب لن يعانوا من أي خسارة، مشيرًا إلى الإجراءات الفورية التي اتخذتها إدارته بشأن هذا الصدد .. وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين .. والحد من مخاطر حدوث ذلك مجددًا.

كما لفت إلى أنه سيطلب من الكونجرس والجهات المنظمة المصرفية تعزيز القواعد الخاصة بالبنوك لتقليل احتمالية حدوث مثل هذا النوع من الانهيار البنكي مجددًا.

تجدر الإشارة إلى أن بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة قد تعرض لانهار بعد فشله في جمع 2.25 مليار دولار (أي ما يعادل 1.9 مليار جنيه إسترليني) لسد خسارة لبيع الأصول، خصوصا السندات الحكومية الأمريكية، التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة.

ودفعت الاضطرابات المالية التي تعرض لها البنك إلى رحيل عملائه، كما أثارت مخاوف المستثمرين بشأن الحالة العامة للقطاع المصرفي.

الرئيس الأمريكي بايدن الولايات المتحدة الكونجرس المنظمة المصرفية الحكومية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد تدخل روسيا في مولدوفا

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

ترشيحاتنا

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

تصريحات عاجلة من وزير الدفاع الروسي بشأن العلاقات مع الصين

انهيار بنك سيليكون فالي يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب العالمية

30 مليار دولار.. قرار عاجل من البنتاجون بشأن شراء الذخيرة

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

دعاء أول يوم بالعشر الأواخر من شعبان.. علي جمعة: يستجاب فورا بـ4 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ

بشعر مبلل.. شاهد أسماء جلال تستعرض جمالها بلوك مختلف

بإطلالة لافتة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهوره| شاهد

لن تصدق.. نظام غذائي شهير يقلل خطر الزهايمر

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

اﻟﻤﺰﻳﺪ