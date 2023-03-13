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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

5 ميداليات متنوعة لمنتخب القوس والسهم في بطولة العراق الدولية

صدى البلد

أسدل الستار على منافسات بطولة العراق الدولية للقوس والسهم داخل الصالات التي أقيمت مؤخرا بمدينة السليمانية بالعراق بمشاركة منتخب مصر.

 

وأسفرت المنافسات عن فوز علي عبد البر لاعب المنتخب المصري بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي للقوس الأولمبي، وأحمد حجاب بالميدالية الفضية، ويوسف طلبة بالمركز الرابع.

 

وفي نفس الوقت فازت ندى عزام بالميدالية البرونزية في منافسات القوس الأولمبي، في حين فاز أحمد فخري بالميدالية الفضية في منافسات القوس المركب، في حين حصدت نورا الصباغ الميدالية البرونزية، بينما حصلت نانسي الجبيلي على المركز الرابع.

 

وأقيمت المنافسات بمشاركة 13 دولة، هي العراق والسعودية وقطر والكويت ومصر والمغرب وإيران واليمن وفلسطين وسوريا والأردن والامارات والسودان.

 

وضمت بعثة المنتخب المصري من، العقيد هاني حسين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، واللاعبون علي عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخري  واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين ونورا الصباغ ونانسي الجبيلي.

 

وأشاد الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم بنتائج بعثة المنتخب في البطولتين العربية والدولية ووجه التهنئة للاعبين على المستوى الذي ظهرت عليه البعثة في البطولتين.

 

وكان  منتخب مصر للقوس والسهم  حصد 17 ميدالية متنوعة في البطولة العربية التي اختتمت منافساتها مؤخرا بالعراق بواقع 5  ميداليات ذهبية و6 فضية و6 ميداليات برونزية .

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