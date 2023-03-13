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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق خط 13 بالقليوبية

نقل المصابين
نقل المصابين

شهد طريق خط 13 المتجهة من مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى قرية العمار التابعة لمدينة طوخ، حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكى بسب السرعة الزائدة، أسفر الحادث عن إصابة شخصين من بينهما طالبة جامعية، على الفور انتقل مرفق الإسعاف لمكان الحادث وجري نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة واخرى ملاكى، بخط 13 المتجهة من مدينة بنها إلى قرية العمار التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان حادث التصادم، وقع بسب السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة شخصين بينهما طالبة جامعية، جرى نقلهما بمرفق الإسعاف للمستشفى لإتخاذ اللازم

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