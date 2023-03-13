نظام عالمي جديد.. قرار عاجل من بوتين لتعديل مفهوم السياسة الدولية الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الأثنين"، مرسوما لتعديل مفهوم سياسة الدولة الروسية في مجال المساعدة للتنمية الدولية فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول النامية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏ووفقا للصياغة الجديدة، فإن أحد مبادئ سياسة الدولة الروسية هو "رفض محاولات فرض شروط سياسية لتقديم المساعدة، واحترام حق الدول المتلقية في اختيار نموذج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستقل، مع مراعاة خصائص كل من هذه الدول".

وفي السابق، لم يكن هناك مثل هذا الحكم في المفهوم، حيث تنص الفقرة المقابلة في المفهوم الجديد على المساعدة المستهدفة والرغبة في الحوار بين الدول.‏

وشمل التعديل الجديد توضيح البند الذي ينص على أن سياسة الدولة الروسية تهدف إلى تعزيز المساواة وإضفاء الطابع الديمقراطي على نظام العلاقات الدولية.

كما يؤكد المفهوم الجديد على تعزيز إمكانات الدول المتلقية ذاتها، وهو أمر ضروري لانتقالها إلى الاكتفاء الذاتي وتنمية الاكتفاء الذاتي.‏

‏ويؤكد مفهوم سياسة الدولة الروسية أن روسيا تسعي لنظام عالمي ديمقراطي، وأن أهدافها هي سلام دولي قوى وتحقيق أمن واستقرار عالميين ودعم رغبة المجتمع الدولي في التنمية المستدامة لجميع الدول من أجل إقامة نظام عالمي ديمقراطي عادل مما سيساهم أيضا في خلق ظروف خارجية مواتية لتقدم الأمم.