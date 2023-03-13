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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان: تنظيم دورة تدريبية للتثقيف المالي و25 جلسة دوار للتوعية المجتمعية

جهود المجلس القومي
جهود المجلس القومي للمرأة بأسوان

يواصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فعالياته بتنظيم الدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

 

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة إنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 25 من جلسات الدوار التى استهدفت توعية 1250 سيدة ورجل وشاب بعدد 12 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو. 

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التثقيف المالى

وأشار ت إلى أن الجلسات تناولت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، علاوة على تنظيم الأسرة وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من التحديات المجتمعية وأساليب التعامل معها بالشكل المطلوب. 

 

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أنه تم أيضاً تنظيم دورة تدريبية للتثقيف المالى وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة 7 مدربين من محافظات الشرقية والغربية وبنى سويف وسوهاج وقنا، بالإضافة إلى أسوان، لافتة بأن الدورة التدريبية استهدفت 15 سيدة وفتاة من أجل تنمية المهارات ورفع الوعى بجميع الأمور المالية والاقتصادية اللازمة لتمكين السيدات وتشجيعهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين الظروف المعيشية لأسرهن.

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جمعيات الصيد

وكان قد أشار اللواء الحسين فرحات إلى أنه بناءً على مطالب جمعيات الصيد سيتم تخصيص 4 أحواض عائمة إلى موانئ مؤقتة دون أى مقابل، على أن تقوم الجمعيات بتوفير مقر إدارى بكل ميناء، وسكن للموظفين والعاملين على نفقة الجمعيات، كما أنه جارى العمل على تجهيز المعدات البحرية والسيارات مع إعداد الخطة اللازمة لتنفيذ فترة منع الصيد لعام 2023 ، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة فى حالة تواجد مراكب الصيد فى غير المكان المخصص لها. 

 

وأوضح الحسن فرحات بأنه لن يتم تجديد الترخيص لأى مركب إلا فى حالة وجود إنتاج فعلى لها ويكون مطابقاً لما هو مسجل بالإنتاج الوارد داخل الموانئ والمسجل بكشوف البحر، علاوة على ضرورة التزام جميع مراكب المواعين بالاشتراطات الخاصة بمواعين نقل الأسماك ، ولن يسمح بالتهريب حيث سيتم يتم ضبط المراكب ومواعين وسيارات نقل الأسماك في حالة عدم حصولها على تصاريح سروح. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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