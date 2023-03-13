فتاوى الصيام .. من تجب عليه الفدية بدلا من الصوم؟ .. هل يجوز للموظف أن يعطل مصالح الناس بحجة قراءة القرآن؟.. وحكم توزيع شنط رمضان أو إقامة موائد الرحمن من الزكاة

فتاوى الصيام

هل يجوز للموظف أن يعطل مصالح الناس بحجة قراءة القرآن في نهار رمضان؟

حكم توزيع شنط رمضان أو إقامة موائد الرحمن من الزكاة

من تجب عليه الفدية بدلا من صوم رمضان؟

يقدم موقع صدى البلد- مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم لعام 1444هـ - أبرز وأهم الفتاوى الخاصة بالصوم ضمن فتاوى الصيام.

في البداية أجاب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، على سؤال: هل يجوز للموظف أن يعطل مصالح الناس بحجة قراءة القرآن والإكثار من الصلاة في نهار رمضان؟، قائلاً: لا يجوز شرعا تعطيل مصالح الناس بحجة قراءة القرآن الكريم وهذا التصرف ضد فلسفة رمضان وحكمته‏،‏ فالتعود على الانضباط وتحقيق مصالح الناس من الأمور التي أمرت بها الشريعة الإسلامية في مبادئها السامية فالعمل عبادة وإتقانه واجب ومأمور به‏.

وتابع: العمل في الإسلام يشمل العبادات كما يشمل الأعمال الصالحة وعلى المسلم أن يؤدي الأعمال في أوقاتها‏، ‏فيصلي الصلاة في وقتها‏، ‏وينجز أعمال الناس ومصالحهم في أوقاتها المحددة لها أيضا وإلا كان مقصرا وآثما فلا يجوز ولا يصح شرعا أن تطغى عبادة على عبادة أخرى‏،‏ ولا يجوز شرعا –أيضا- ترك العمل والذهاب إلى المصلى لقراءة القرآن‏.‏

بينما قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في زكاة المال أن تخرج مالاً، لا يوجد مانع إذا كانت من الأمور التي يحتاجها الناس كي تؤتي ثمارها في تحقيق مصالح الفقراء، مشيراً إلى أنه يتوجب مراعاة حال الفقير وما يفيده سواء أكان مالاً لسد دين أو شراء ما يلزمه.

كما أشار الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموالا.

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

وأوضح، أنه يجوز إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.

في حين، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.

وأوضح أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولـأن الــعــذر مـؤقـــت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا، أعاننا الله وإياكم على طاعته، وتقبل منا ومنكم.

كما أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أننا ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، يكثر السؤال من الناس عن الشخص الذي يخرج فدية أو يقضي صيام رمضان.

وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن هناك شخصين فقط عليهما إخراج فدية بدلا من الصيام في رمضان، وهما : شخص مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يقوى على الصيام، أو شخص كبير سنا لا يستطيع الصيام، هما فقط من يخرجان الفدية بدلا من الصيام.

وأشار إلى أن أي شخص غير هذين النوعين، يجب عليهما الصوم والقضاء بدلا عما أفطر فيه في شهر رمضان بعذر.

واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).