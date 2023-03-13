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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاج السرطان باستخدام قشر المانجو.. محاربة للمرض تكشف التفاصيل

قشر المانجو
قشر المانجو

كشفت ملك خالد إحدى محاربات مرض السرطان، كيفية استخدام وتوظيف قشر المانجو في طرق العلاج من السرطان.

 

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وقالت ملك خالد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  قمت بتنفيذ مشروع علمي لاستخدام قشر المانجو في محاربة المانجو".

 

وأضافت ملك خالد:"  قمنا بإجراء أبحاث كبيرة عن المرض  ونجحنا في إحداث تهتك كامل لخلايا سرطانية  باستخدام قشر المانجو ".

 

 وأكملت ملك خالد:"  قمنا بتحليل خصائص ومكونات قشر المانجو  للتعرف على قدرتها على محاربة الخلايا السرطانية ".

 

 ولفتت مالك خالد:" قشر المانجو نجح في إيقاف نمو الخلايا السرطانية “مضيفة:”  علينا أن نوجه العلم لاستخدام الأشياء الطبيعية مثل قشر المانجو في انتاج علاجات لمحاربة  السرطان ".

السرطان قشر المانجو المانجو علاج السرطان اخبار التوك شو

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