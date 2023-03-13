البنك الأهلي يفوز على بيراميدز 2-1 في الدوري

حقق فريق البنك الأهلي فوزاً مثيراً على بيراميدز 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النيتجة يفشل بيراميدز في إستعادة الوصافة ويتجمد في المركز الثالث برصيد 39 نقطة ،وأرتفع رصيد البنك الأهلي إلي المركز الـ15 برصيد 17 نقطة .

وأحرز محمد فتحي هدف البنك الأهلي من رأسية قوية في الدقيقة 20 ،وأدرك بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق فخر الدين .

ونجح البنك الأهلي من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 81 عن طريق محمود قاعود

وكان تشكيل بيراميدز ضم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - إسلام عيسى - عبد الله مجدي - محمود صابر - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - دودو الجباس