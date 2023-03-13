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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كريم همام : معهد إعداد القادة ينمي الوعي الثقافي لطلاب الجامعات

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

يطلق معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلي العديد من البرامج التدريبية والمعسكرات لطلاب الجامعات المصرية لاعداد قيادات طلابية وإعداد أجيال قادرة علي تحقيق التنمية .  

أعلن الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة  ان هذه البرامج التدريبية تعمل علي  تنوير العقول والاهتمام بالشباب و هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار. ، حيث ان الشباب هم العنصر الأساسي في ارتقاء المجتمع وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول، موضحا أن المعهد يسعى لإعداد الطلاب وتأهيلهم لإعداد جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة، والتخطيط والإنجاز والتقدم وبناء الوطن.

كما قال الدكتور  كريم همام مدير معهد إعداد القادة، ان المعهد يسعي  دائما لإقامة العديد من البرامج التدريبية التي تساهم في تنمية روح الانتماء والولاء والمساهمة فى زيادة حصيلة الوعي الثقافي لدى الشباب من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة وتسهم فى تأهيلهم واكسابهم المهارات القيادية، بجانب دعم روح التعاون والتعارف والتقارب لطلاب الجمهورية جميعا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التى أساسها الشباب.

التعليم العالي الوعي الثقافي Jobs Education طلاب الجامعات معهد اعداد القادة

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