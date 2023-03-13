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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

توسعة وتعميق وازدواج..

رئيس هيئة قناة السويس: تطوير 40 كم في القطاع الجنوبي مشروع عملاق

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه عندما تولى المسؤولية في القناة طلب منه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يعرض الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة، موضحًا "تناولنا تطوير المجرى الملاحي والوحدات والأسطول البحري، وناقشني فيها الرئيس السيسي بكل التفاصيل"، مشددًا على أن قناة السويس هي المجرى الوحيد في العالم الذي شهد عبور بمعدل 107 سفينة يوميا.  

وأضاف “ربيع”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، "تطوير الـ40 كم في الجنوب مشروع عملاق، ونعمل على استكمال أعمال متصلة بـ قناة السويس عبر البحيرات المرة بمسافة 10 كيلومترات، بنعمل قناة تانية في البحيرات المرة الصغرى، ما يجعل العملاء يهتمون بقناة السويس أننا نطورها ونحسن الأداء بشكل مستمر ودائم".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ تطوير الـ40 كم ما بين توسعة وتعميق وازدواج سيحسن الملاحة في هذا الجزء من القناة بنسبة 28%، وهذا رقم كبير، كما سيتم زيادة عدد السفن في المجرى الملاحي بواقع 6 سفن.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بزيادة عدد القاطرات وتحديث الأسطول، لان قناة السويس هيئة عالمية ويجب أن تتمتع بقدرات قياسية، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه بُعد نظر.

 

الفريق أسامة ربيع قناة السويس السيسي المساء مع قصواء هيئة قناة السويس

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