أستاذ علوم سياسية: الموقف الصيني من الأزمة الأوكرانية يصب في مصلحة روسيا

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّه يجب التمييز بين ما يمكن تسميته بالموقف القانوني والموقف الفعلي بخصوص الموقف الصيني من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ الموقف القانوني أن الصين تلتزم الحياد في هذه الحرب، وكل مشروعات القرارات الخاصة بإدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا امتنعت الصين عليها، في إشارة إلى أنها لا يمكن أن تُوافق على عمل مسلح ينتهك سيادة دولة مستقلة.

وعقّب: "من الناحية، الموقف العملي للصين يصب في روسيا، إذ أنها لم تشارك في العقوبات على روسيا، بل على العكس، فإنها تستوعب فائض الطاقة الروسي كالذي حدث ويحدث نتيجة تراجع إمداد روسيا لأوروبا بالطاقة".

وأشار، إلى أنّ الموقف الصيني الذي يصب عمليا في صالح روسيا له تفسيره، لأن في هذه المرحلة من مراحل النظام الدولي، فإن الصين وروسيا يقفان في خندق واحد محاولةً لتغيير نموذج قيادة النظام العالمي.