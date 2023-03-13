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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهاد أبو القمصان: مؤشر تقدم المرأة أحد أسباب استقرار الدول اقتصاديًا

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن التقرير الإحصاء بأن نسبة الإناث 49% مقابل 51% للذكور ضخمة جدًا ونمتلك عجز في أعداد الإناث، معقبة: "عايزين نستورد البنات عندنا عجز في الستات"،و العجز في الإناث وصل لمليون و750 بنت وهي نسبة ضخمة جدًا".

وأوضحت نهاد ابو القمصان، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إنجازات تمت للمرأة خلال الفترة الأخيرة.

ونوهت نهاد ابو القمصان، إلى أن الفجوة بين الجنسين يخرج من المنتدى الاقتصادي العالمي ووضعية المرأة مع وضعية الرجل، منوهة بأن مؤشر تقدم المرأة أحد أسباب استقرار الدول اقتصاديًا.

وأشارت نهاد ابو القمصان، إلى أن هذا المنتدى يرصد 149 دولة، وهناك معايير لدخول الدول لهذا التقارير الصادر من المنتدى، منوهة بأن مصر كانت في المرتبة الأخيرة، إلا أننا العام الماضي تقدمنا 4 مراكز في هذا المؤشر، حيث إننا مصر متقدمة في المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور.

نهاد أبو القمصان حقوق المرأة خيري رمضان المنتدى الاقتصادي العالمي الاجور

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