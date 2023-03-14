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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: أمر يضيع ثواب الصلاة دون أن تشعر .. تعرف عليه

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الذي لا تنهاه صلاته عن ارتكاب الفحشاء والمنكر ومالا يرضي الله؛ لا صلاة له، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فلا صلاة له»، وقوله تعالى: « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45)»العنكبوت.

وأوضح علي جمعة خلال لقائه في أحد دروسه للعلم والفتوى، أن قول النبي«فلا صلاة له» لايعني أنه سقطت عنه فريضة الصلاة، مؤكدًا أن المعنى أنه لا ثواب يحصل عليه.

وأشار إلى أن الناصح للشخص الذي يصلي ويرتكب الفحشاء والمنكر ينبغي ألا يوجه الخطاب له بقوله: «كيف تصلي وأنت تفعل هذا؟»، موضحًا أن الخطاب يكون بالقول: «كيف تفعل هذا وأنت تصلي؟» وأن الأولى تُعد أمرًا بالمعروف، والاخيرة تُعد أمرًا بالمنكر.

هل الدعاء برفع البلاء سوء أدب مع الله

سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، وأجاب قائلا: الدعاء هو  العبادة ، فبدون دعاء لا يوجد عبادة ، وبدون الدعاء الى الله لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرون يدعونه ، لقوله تعالى : “ ادعوني استجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " .

وأضاف جمعة خلال برنامج “ من مصر “  فقرة مع مولانا المذاع على فضائية الـ ” سي بي سي ” ان المبتلى علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بسيطا ولكنه عميق وهو : “ اللهم اصرف عني السوء كيف شئت وأن شئت ” ، فهذا الدعاء فيه طلب بصرف البلاء وفيه تسليم وطلب وثقة بالله وتوكل عليه ، وكلها امور يحبها الله من العبد ، لافتا الى ان الله عز وجل عندما يراك ضارعا متذللا له تستغيث به لا يتأخر عن استجابة الدعاء ، أو يقدر لك الخير دون ان تعلم . 

واوضح  المفتي السابق أن نزول البلاء على المسلم هو بمثابة اختبار من الله لقوة إيمان العبد ، فعندما تصبر وتلجأ الى الله عز وجل وتدعوه فهنا يظهر قوة إيمانك لأن اليأس والضيق يظهر ضعف إيمانك  ، وبمجرد خروج الدعاء من لسان الشخص المبتلى يصعد الى السماء ويلتقي مع القضاء ، فيغير الدعاء القضاء بإذن الله تعالى .

الدكتور علي جمعة الدعاء برفع البلاء استجابة الدعاء

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