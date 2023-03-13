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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ماهر همام: الأهلي يحتاج 5 محترفين.. والخطيب عرض عليّ ملف اختيار المواهب

صدى البلد

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن الخسارة التي تعرض لها الفريق الأحمر من صن داونز واردة في كرة القدم، والكل يريد أن ينال من القلعة الحمراء، وأي فريق كبير قد يهبط أدائه لفترة، ولكن سمة الفرق الكبرى هو العودة سريعًا.

وقال عبدالله في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "لابد من الاستفادة من الاخفاقات في تعديل بعض الجوانب الإدارية، ومجلس إدارة النادي الأهلي لابد أن يجد الحلول المناسبة، ولابد من تواجد خمس محترفين على أعلى مستوى".

وأضاف: "كل الأندية العالمية تمر بنفس الظروف ومانشستر يونايتد خسر بسباعية، لكن لابد من علاج الأخطاء سريعًا، الأهلي نادٍ له شعبية كبيرة، ولديه الإمكانيات المالية، ولذلك النادي الأهلي مطالب بتعديل المسار سريعًا، وجلب لاعبين محترفين بشكل مميز في كل الخطوط لتدعيم صفوفه وبناء فريق قوي قادر على اللعب بشكل أفضل".

وواصل: "محمود الخطيب سيعمل على إصلاح الأمور، والمفترض أن شركة كرة القدم يكون لديها ملفات خاصة بلاعبين لتدعيم صفوف الأهلي، ومن الأفضل توجيه الشكر إلى لجنة التخطيط إن لم يكن لها إضافة ستقدمها".

وزاد: "عرض عليه الخطيب أن يكون لي دور مع شركة الكرة في اختيار المواهب من البراعم والناشئين لتدعيم النادي الأهلي، وكلنا أبناء النادي نخدمه بدون مقابل، وأتمنى رؤية نجوم الأهلي القدامي في خدمة النادي، والخطيب تحدث معنـا جميعًا وأنه لابد أن يكون لنا دور، ونحب الأهلي ونعشقه".

وأتم: "سمعة الأهلي وتاريخه يتطلبان الفوز في المباراتين القادمتين، بغض النظر عن الصعود للدور القادم في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

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