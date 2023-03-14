عبدالجليل: هل معقول أن يتواجد سيد عبدالحفيظ طوال السنوات الماضية ولا يوجد غيره

أكد محمد عبدالجليل، أن الأهلي يعاني بشكل واضح من أزمات عديدة في خطوط الفريق، مبديا استيائه من مستوى لاعبين في الفريق وعلى رأسهم أليو ديانج الذي ابتعد عن مستواه، وكذلك ياسر ابراهيم مدافع الفريق، مشيرًا إلى أنه مشكلة واضحة بين اللاعبين، وسيد عبدالحفيظ لم يعد لديه القدرة على إدارة الأمور.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "افشة منذ موسمين يلعب مباراة ويغيب عشرة، وهناك مستوى متذبذب للاعبين آخرين مثل أحمد عبدالقادر وحسين الشحات".

وأضاف: "هل لا يوجد أشخاص آخرين في النادي الأهلي قادرين على العمل في الجهاز الفني سوى سامي قمصان وسيد عبدالحفيظ؟، هل معقول أن يتواجد سيد عبدالحفيظ طوال السنوات الماضية، ولا يوجد غيره".

وختم: " أطالب بضرورة التغيير وضخ دماء جديدة، لم يعد لديهم جديد يقدموه، هم ليسوا سيئين، لكن الأفضل تواجد ناس جديدة يعملون بجدية، وينزلون إلى الملعب ويشاهدون المباريات".