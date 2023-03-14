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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف آخر التطورات الصحية لـ شيكابالا

صدى البلد

 

كشف أحمد حسام ميدو، آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية لـ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا لما الفريق رجع من تونس، شعر بتعب وأعراض شبيهة بالكورونا ولما عمل التحليل، لقى في زيادة في الالتهابات اللي موجودة جوا جسمه فعمل المسحة الخاصة بكورونا وطلع سلبي لكن عنده كل الأعراض الخاصة بكورونا ومن يومها شيكابالا لم يخرج من البيت".


وأضاف: "شيكابالا انهاردة تم الحصول منه على تحليل دم، ونسبة الالتهابات قلت ورجعت لطبيعتها، وهو حاسس إنه بقى أحسن، لكن لازم ياخد وقته في العودة، الاستعجال ممكن يجيب نتيجة عكسية".


واصل: "أنا لسة متكلم مع شيكابالا وهو الحمد لله كويس وده اللي بأكده لأهله في أسوان وجماهير الزمالك".


واختتم: "أهل شيكابالا في أسوان مش مصدقين إن الخبر اللي انتشر عبر قناة الزمالك، عن إصابة شيكابالا ده مش صحيح، وقلقانين على شيكابالا جدا، كل ده من خبر غلط على قناة نادي الزمالك، لازم المنصة الرسمية تكون مصدر دعم مش ضغط".

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