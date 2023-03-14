هيفوتوا الماتش.. لاعب الأهلي السابق يصدم الجمهور بخصوص الهلال وصن داونز

قال محمد عبدالله نجم الأهلي والزمالك السابق، إن المالي أليو ديانج لاعب الأهلي لديه مشكلة في سوء التمرير، ويرتكب العديد من الأخطاء بشكل واضح، رغم قدراته الجيدة.

وأوضح عبدالله في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "وائل جمعة تولى منصب مدير الكرة ولكنه لم يكمل موسما ورحل عن الأهلي، لأنه تعرض للكثير من المضايقات داخل النادي".

وأضاف: "هناك خلل واضح في منظومة الأهلي، المفترض أن هناك أشخاص منتمين ويعملون في النادي ويخرجون للهجوم على الفريق في وسائل الإعلام ما يحدث غير منطقي على الاطلاق، والفريق فقد العديد من الألقاب في الموسم الماضي ولم يخرج أحد للهجوم بهذا الشكل".

وواصل: "الأهلي بنسبة كبيرة خارج دوري أبطال إفريقيا، وصن داونز لن يترك الأهلي يصعد وسيقوم بتفويت اللقاء، لأن مصلحة الجنوب إفريقي هو إقصاء الفريق الأحمر من البطولة الإفريقية، لأن الأهلي لو صعد؛ سيكون المنافس الأبرز على اللقب القاري".

وأكمل: "يجب على المدير الفني للأهلي العمل على تصليح الأخطاء سريعًا، والفريق دفاعيا أصبح سيئا للغاية ويستقبل أهدافا بشكل غريب".

وزاد: "يجب اختيار المدربين الأكفاء لتولي تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وأن تكون هناك معايير واضحة، بدلا من الشللية التي تسيطر على الاختيارات".

وأكد أن هناك لاعبين آخرين ينضمون إلى منتخب مصر الأول، وعلى رأسهم محمود حمادة لاعب فاركو، كما أن عبد الله السعيد لا زال هو الأفضل في مصر حاليا في مركز صانع الألعاب.