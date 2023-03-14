عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كندا.. حلا شيحة في أحدث ظهور بدون الحجاب

صدى البلد

نشرت الفنانة حلا شيحة، صوراً جديدة بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حلا من كندا، بلوك شتوي وبدون حجاب من جديد، ولاقت تفاعلاً من الجمهور.

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 
فيلم "مش أنا"

كما جاءت قصة فيلم "مش أنا" تدور حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالي الأحداث.

الفنانة حلا شيحة قصة فيلم مش انا التواصل الاجتماعي انستجرام مسلسل خيانة عهد بدون الحجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

ترشيحاتنا

صاروخ في مهمة سرية.. رحلة غامضة تطلقها الصين إلى الفضاء| تفاصيل

لازم ياخد جزاءه.. هيفاء وهبي ترفع دعوى قضائية ضد شخص إساء لها

محمد حفظي: أفتخر بأنني أمثل مصر لأول مرة في الأوسكار

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.. و4 أمور تجعلها مقبولة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14 مارس

سعر تويوتا FJ CROUS 2023 في السعودية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

ماذا يحدث لو مات إنسان على متن طائرة؟

بعد فوزهما بمبالغ مالية ضخمة..بريطاني وطليقته يغضبان جيرانهما بهذا القرار

بعد معايدته.. 5 صور لـ زوجة طارق العريان تصدم الجمهور

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ