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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي لازم يتحرك فورا.. ماذا قال عدلي القيعي عن مباراة الهلال وصن داونز؟

صدى البلد

وجه عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق ورئيس شركة النادي الأهلي حاليا، طلبا عاجلا للاتحادين الإفريقي لكرة القدم “كاف” والدولي “فيفا”؛ بسبب مباراة الهلال وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه صن داونز، نظيره، الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: “الأهلي لازم يتحرك دلوقتي وفورا، ونطلب لجنة من الكاف ولجنة من الفيفا لمراقبة اللعب النظيف في ماتش صن داونز والهلال السوداني، يوم السبت القادم”.

صن داونز والهلال السوداني

يُذكر أن صن داونز يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، أما يأتي الهلال خلفه برصيد 9 نقاط، ففي حالة فوز الأخير يطيح بالأهلي خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

الهلال صن داونز عدلي القيعي الأهلى النادي الأهلي

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