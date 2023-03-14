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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش هنفوِّت.. مدرب صن داونز يوجه رسالة صارمة للاعبيه قبل مواجهة الهلال

صدى البلد

أكد خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز، أن الفريق سيواجه الهلال في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدف الفوز، نافيًا وجود أي نية لتفويت المباراة؛ من أجل الإطاحة بالأهلي.

ويلعب الأهلي ضد القطن، في الكاميرون، يوم الجمعة، فيما يستضيف الهلال، نظيره، صن داونز، يوم السبت، وسط وجود مخاوف من هزيمة صن داونز؛ للإطاحة بالفريق المصري، حيث يحتاج المارد الأحمر إلى الانتصار في مباراته، وانتظار تعثر الفريق السوداني؛ من أجل المحافظة على آماله في الصعود.

وقال خالد علي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "سنواجه الهلال كما قال مدرب الفريق بهدف الفوز، حيث يرغب الفريق في استمرار سجله القياسي في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة، حساباتنا فقط متعلقة بالفوز في كل المواجهات".

وأضاف: "مدرب الفريق أخبر لاعبيه بأنه لن يرضى إلا بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وتابع:" سنلعب بالبدلاء؟ لا يوجد لاعبون أساسيين واحتياطيين في الفريق ونظام التدريب، أي لاعب متاح هو أساسي، ما عدا المصابين".

وزاد:" مدرب الفريق وجه رسالة قوية للاعبين، مفادها بأنه يلعب من أجل الفوز داخل وخارج ملعبه".

وأردف: "الكلام عن التفويت؛ يسيء لأي فريق محترف، وأي فريق يلعب بشرف، ولا يصح أن يتردد، وأريد من الجمهور ألا يشعر بالغضب؛ لأنه ليس له أي أساس من الصحة، فهدفنا الصدارة؛ لتجنب مواجهة فرق المستوى الأول في دور ربع النهائي، هدف صن داونز، هو أن يكون أول المجموعة؛ حتى يلعب مباراة العودة على ملعبه، ويواجه خصما أسهل في الدور المقبل".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط فقط، حيث يأتي خلف صن داونز صاحب الصدارة (10 نقاط)، والهلال السوداني (9 نقاط).

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