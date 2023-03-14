حصول 24 دارسا بالعريش على شهادة «لا أمية مع كرامة»

مَحَت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، أمية عدد من الدارسين، تحت إشراف فرع محو الأميه بها؛ حيث تم توزيع 24 شهادة محو أمية على الدارسين بوحدة العريش رابع، في حي السمران.

جاء ذلك؛ في ‘طار مبادرة "لا أمية مع كرامة"، والتي أطلقتها، وزيره التضامن الاجتماعي؛ لمحو أمية مستفيدي تكافل وكرامة.

برنامج الدعم النقدي

من جهته، قال علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، إن المبادرة تستهدف جميع مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتم الاستعانة بحملة المؤهلات من مستفيدي «تكافل»؛ لفتح الفصول، والمكلفين بـ الخدمة العامة.

وتضم الحقيبة التعليمية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، كل الرسائل التي تعمل الوزارة على التوعية بها، ومعرفتها من كل الفئات المستهدفة، منها «كن واعيا، أسرتك دنيتك، صحتك ثروتك، اتنين كفاية، مجتمعي بجانبي، تكافل وكرامة، اعمل واربح» وغيرها.