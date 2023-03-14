علاء تيكا على أبواب دوري روشن السعودي

اقترب اللاعب المصري علاء علي تيكا، من الانتقال إلى صفوف احد أندية دوري روشن للمحترفين، حيث بات على أبواب نادي هجر الرياضي، وسط مفاوضات أخرى مكثفة من جانب نادي الفتح السعودي، وذلك للظفر بخدمات تيكا خلال موسم 2023 الجاري.

ويجيد المهاجم المصري، في مركز رأس الحربة الصريح رقم ٩، بجانب إمكانية اللعب كجناح ومهاجم ثاني، وهو ما يستغله الجهاز الفني لنادي الحواري السعودي، الذي يمثله تيكا، ويعتبر جوكر هجومي متميز.

وفي نهايه 2022 نجح أحد الكشافين في وضع اللاعب علاء علي، على ردار أندية المملكه العربيه السعوديه، وسرعان ما انتقل اللاعب إلى نادي الحواري، المنتمي إلى مسابقة الدوري السعودي الدرجه الاولى.

بدأ علاء علي احتراف كرة القدم عام 2014 حيث انه تم تسجيله في نادي الانتاج الحربي لمده موسمين، وفي عام 2016 تم إنتقاله الي نادي بتروجت الرياضي لمده موسم واحد، وفي عام 2017 انضم إلى نادي اتحاد الشرطه موسم آخر.

وفي موسم 2018 أعلن نادي التنميه سبوت (مُستقبل وطن ) ضم تيكا لمدة 4 مواسم، استطاع خلالها اقتناص جائزة فريدة، وهي لقب الهداف، برصيد ٢٥ هدف تصدر بهم قائمة الهدافين.

يذكر أن اللاعب المصري، صاحب الله ٢٤ عام، وإبن محافظة بني سويف، يقيم حاليا في المملكه العربيه السعوديه، ويحمل شهادة بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة.