رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

وثق مقطع فيديو مروع لحظات إشعال رجل لسيارة شخص أمام عينيه ثم لكمه في وجه بأحد شوارع مدينة ليستر في بريطانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن شهود عيان أقروا بأن الرجل أشعل سيارة الآخر بعد وقوع شجار بينهما في مطعم قريب.

اشتعال سيارة

وأظهر لقطات كاميرات المراقبة في المنزل رجلين يسيران باتجاه السيارات المتوقفة في الشارع، ويبدو أن السيارة تخص أحدهم، ليبدأ أحدهم بكسب مادة لإشعال السيارة بينما يحاول الآخر منعه لكنه البلطجي يصيبه في وجه حتي اشتعلت السيارة.

وبعد الحادث المروع، تم استدعاء رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث دون القبض على أي أشخاص.



وعلقت شرطة ليستر على الواقعة بإن التحقيقات لا تزال جارية، لكن التفاصيل الأولية تفيد بأن الحادث وقع عمدا.

