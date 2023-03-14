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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

رجل يشعل سيارة أمام
رجل يشعل سيارة أمام عين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا

وثق مقطع فيديو مروع لحظات إشعال رجل لسيارة شخص أمام عينيه ثم لكمه في وجه بأحد شوارع مدينة ليستر في بريطانيا. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن شهود عيان أقروا بأن الرجل أشعل سيارة الآخر بعد وقوع شجار بينهما في مطعم قريب. 

اشتعال سيارة 

وأظهر لقطات كاميرات المراقبة في المنزل رجلين يسيران باتجاه السيارات المتوقفة في الشارع، ويبدو أن السيارة تخص أحدهم، ليبدأ أحدهم بكسب مادة لإشعال السيارة بينما يحاول الآخر منعه لكنه البلطجي يصيبه في وجه حتي اشتعلت السيارة. 

وبعد الحادث المروع، تم استدعاء رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث دون القبض على أي أشخاص. 


وعلقت شرطة ليستر على الواقعة بإن التحقيقات لا تزال جارية، لكن التفاصيل الأولية تفيد بأن الحادث وقع عمدا. 
 

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اشتعال سيارة مقطع فيديو فيديو مروع لحظات اشعال شخص لكم مدينة ليستر

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