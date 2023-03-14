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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب اعتبارًا من 15 مارس

الصين
الصين

قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إن الصين ستبدأ في إعادة إصدار فئات مختلفة من التأشيرات للأجانب، اعتبارًا من 15 مارس، حيث تواصل البلاد إعادة فتح حدودها بعد 3 سنوات من إجراءات احتواء COVID-19.

وأوضحت السفارة، في بيان، أن الصين سترفع أيضًا قيود التأشيرات لمواقع مختلفة ، بما في ذلك جزيرة هاينان والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنغهاي.

وذكرت السفارة إن الدخول بدون تأشيرة إلى قوانغدونغ للأجانب من هونغ كونغ وماكاو سيستأنف أيضا.

وشهدت الصين- التي ألغت سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في ديسمبر وفتحت حدودها بعد شهر- زيادة حادة في السفر خلال الشهرين الماضيين.

وكان قادة البلاد قد أشاروا إلى الانتصار على موجة COVID-19 الأخيرة التي اجتاحت البلاد لعدة أشهر.

ونوه رئيس مجلس الدولة الجديد، لي تشيانغ، يوم الاثنين، بأن الصين استغرقت أقل من شهرين لتحقيق 'انتقال سلس' في استجابتها لكوفيد -19 وإن استراتيجيات وإجراءات البلاد كانت صحيحة تمامًا.

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