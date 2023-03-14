أشرف خضر: الجميع يشعر بالقلق والخوف من هبوط الإسماعيلي

قال أشرف خضر، مدرب الإسماعيلي السابق، إنه يشعر بالخوف من هبوط الدراويش لدوري المظاليم؛ في ظل النتائج الباهتة التي يحققها الفريق هذا الموسم.

وأضاف أشرف خضر برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "الجهاز الفني يدفع ثمن أخطاء اللاعبين، البعض وصل لميدو "كلام عنه" كان السبب في قرار الرحيل".

وتابع أشرف خضر :" عبد الرحمن مجدي لديه الرغبة في تقديم الأفضل مع الإسماعيلي، واستبعاد خماسي الدراويش؛ كان هدفه عمل استفاقة بالفريق".

وشدد على أن:" الجميع يشعرون بالقلق والخوف من هبوط الإسماعيلي، وأتمنى أن ينجح حمزة الجمل في تحقيق الفوز في اللقاءات القادمة للهروب من القاع".