حدث ليلا| تحرك النادي الاهلي قبل لقاء صن داونز والهلال.. السلطات الأمريكية تعثر علي قطعة أثرية مصرية.. تحذيرات بشأن الطقس

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، تحرك النادي الأهلي قبل مباراة صن داونز والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا وهزة أرضية جديدة في تركيا .

عدلي القيعي: الأهلي مافيهوش فلوس.. وتحرك عاجل بشأن لقاء الهلال وصن داونز

أطلق عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، العديد من الرسائل المهمة، عبر برنامج “ملك وكتابة”، على قناة “الأهلي”، أمس الأثنين.



حكم دولي: البنك الأهلي استحق ركلتي جزاء أمام بيراميدز

انتقد محمد صلاح عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب اختيار حمادة القلاوي لإدارة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بالدوري العام.

هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات.

حمزة الجمل يكشف سبب رفضه انضمام حسني عبد ربه لجهاز الإسماعيلي

كشف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الاسماعيلي، سبب رفضه تولي حسني عبد ربه منصب مدير الكرة بالفريق، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ كهربا بشأن الغرامة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وكيل محمود كهربا، لاعب فريق النادي الأهلي، تقدم بعرض جديد لمسؤولي الزمالك من أجل تقسيط العقوبة المالية.



الخطوط السعودية والرياض للطيران تستحوذان على طائرات بوينج 787

قال مصدر مطلع، الاثنين، إنه من المتوقع أن تبيع شركة بوينج ما يقرب من 80787 طائرة دريملاينر لشركتي طيران سعوديتين.

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

أعلنت مدينة جبلية قديمة جذابة في سويسرا حاجتها للسكان مقابل الحصول على مبلغ قدره 50000 جنيه إسترليني (ما يقرب من 2 مليون جنيه).

لغز عثور السلطات الأمريكية على قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام| تفاصيل

صادر عملاء فيدراليون، مؤخرًا، قطعة أثرية مصرية عمرها آلاف السنين، في ممفيس، تم استيرادها من أوروبا.

بعد الاستحواذ عليه عقب انهياره.. HSBC تضخ ملياري جنيه إسترليني ببنك وادي سيليكون

كشفت مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية البريطانية المالك الجديد لـ"بنك سيليكون فالي" في بريطانيا، عن أنها تعتزم ضخ ملياري جنيه إسترليني في فرع البنك المذكور لديها.

عاصفة وسيول.. الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

عرض برنامج التاسعة ، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري ، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، يتضمن تحذيرات الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي يعيشها الطقس حالياً.



إعلامي: محمد أبو جبل معروض على إدارة الكرة بالنادي الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن عرض محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك السابق وفريق البنك الأهلي الحالي على إدارة الكرة بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتدعيم مركز حراسة المرمى مع محمد الشناوي.

مش هنفوِّت.. مدرب صن داونز يوجه رسالة صارمة للاعبيه قبل مواجهة الهلال

أكد خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز، أن الفريق سيواجه الهلال في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدف الفوز، نافيًا وجود أي نية لتفويت المباراة؛ من أجل الإطاحة بالأهلي.

القصة الكاملة لإصابة 15 شخصا في حادثة على طريق أسوان أبو سمبل

يرصد موقع "صدى البلد" تفاصيل حادثة انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على طريق أسوان أبو سمبل، والذى أسفر عن إصابة 15 شخصا.

الشرطة الكندية: إصابات بعض المارة في حادث الدهس بكيبيك خطيرة

قالت الشرطة الكندية إن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة بعد أن اصطدمت سيارة بالمارة الذين كانوا يسيرون بجانب طريق في أمكي ، في منطقة سانت لورانت في كيبيك.

خاص بالامتحانات.. خبر سار من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل وأهداف طرح النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة في مختلف المواد الدراسية.

الأهلي لازم يتحرك فورا.. ماذا قال عدلي القيعي عن مباراة الهلال وصن داونز؟

وجه عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق ورئيس شركة النادي الأهلي حاليا، طلبا عاجلا للاتحادين الإفريقي لكرة القدم “كاف” والدولي “فيفا”؛ بسبب مباراة الهلال وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.