عرض مبهر.. طائرة التكنولوجيا تقلع بلا حدود في الإمارات

فى عرض مبهر أمام حضور كثيف بدبى تم تقديم أحدث تكنولوجيات تساعد في تحسين حياة الإنسان فى استخدماته اليومية.



جاء ذلك خلال LGSHOWCASE 2023 الذى أقيم بالإمارات بمشاركة وفود من الشرق الاوسط وافريقيا وكوريا والعديد من دول العالم .

تمت الإشارة إلى هذا الحدث برمزيه اقلاع طائرة التكنولوجيا بات حدود .



جاء الحدث مبرزا عن الكثير من التقنيات التكنولوجية الحديثة التى اتخذت شعارا كيفية استخدام التكنولوجيا لتصبح الحياة افضل .

وركز الحدث على التكنولوجيات التى تلازم حياة الأغلبية العظمى من البشر لتجعل حياته أفضل فى الاستخدامات اليومية .