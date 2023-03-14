أخبار العالم| زلزال جديد يضرب تركيا فجرا.. سوناك: الصين أخطر تهديد.. حادث دهس في كندا وسقوط مصابين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
العاصفة الاستوائية فريدي تقتل أكثر من 100 شخص في موزمبيق ومالاوي
تحصي موزمبيق ومالاوي يوم الاثنين تكلفة العاصفة الاستوائية فريدي ، التي قتلت أكثر من 100 شخص ، وأصابت العشرات وخلفت سلسلة من الدمار حيث اجتاحت جنوب إفريقيا للمرة الثانية
رئيس البرلمان التونسي: سنعمل لنكون محلّ رضا الشعب
قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إنه في هذا اليوم الحاسم من تاريخ تونس، شرع المجلس في أعماله وتمّ انتخاب الرئيس ونائبيه، مؤكدا "نحن كتلة واحدة، نعمل اليد في اليد وذلك لرفع التحدّي، وهو أن يكون هذا المجلس محلّ رضا الشعب التونسيّ". وأضاف - في كلمة له- "أن عملنا مع مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها
الجزائر وجيبوتي توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمختلف مجالات الطاقة والمناجم
وقعت الجزائر وجيبوتي، على مذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة والمناجم. وقع المذكرة كل من وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، يونس علي جيدي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. وتنص هذه المذكرة على تبادل
خفر السواحل الإيطالي ينقل الناجين من حطام السفينة الليبية إلى الشاطئ
نقلت السلطات الإيطالية 17 مهاجرا ، تم إنقاذهم بعد حادث غرق سفينة آخر مميت في البحر الأبيض المتوسط ، إلى الشاطئ يوم الاثنين في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا انتقادات بسبب استجابتها للأزمة.
الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق بيونج يانج صاروخين بالستيين
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الثلاثاء ، في أحدث سلسلة من تجارب الأسلحة مع إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
دبلوماسي أمريكي يزور باكستان لبحث ملف الطاقة المستدامة
يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب موارد الطاقة، جيفري بيات، إلى لاهور وإسلام أباد في باكستان، اليوم، لتأكيد التزام الولايات المتحدة بضمان مستقبل الطاقة المستدامة لباكستان، وذلك في زيارة ولمدة يومين. وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أنه مع تعافي باكستان من الفيضانات المدمرة
بايدن وحلفاؤه يكشفون تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية
كشفت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا الاثنين النقاب عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي لمواجهة طموحات الصين في المحيطين الهندي ..
الخطوط السعودية والرياض للطيران تستحوذان على طائرات بوينج 787
قال مصدر مطلع الاثنين إن من المتوقع أن تبيع شركة بوينج ما يقرب من 80787 طائرة دريملاينر لشركتي طيران سعوديتين.
الصين تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب اعتبارًا من 15 مارس
قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة يوم الاثنين إن الصين ستبدأ في إعادة إصدار فئات مختلفة من التأشيرات للأجانب اعتبارًا من 15 مارس ، حيث تواصل البلاد إعادة فتح حدودها بعد ثلاث سنوات
نيبال تحظر التنزه الفردي وتسلق الجبال وتطبق قاعدة الدليل الإلزامي
قررت السلطات في نيبال أنه اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، لن تسمح للمتنزهين بالتنزه سيرًا على الأقدام بأنفسهم في بلدهم الغني بالجبال: وسيُطلب من المسافرين الأجانب الذين يأملون في مشاهدة وجهة جبال
إيران تعفو عن 22 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات ضد النظام الحاكم
أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية أن السلطات القضائية الإيرانية أصدرت عفوا عن 22 ألف شخص شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة.
هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب شرق تركيا
ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات.
بلينكن يزور إثيوبيا والنيجر لإجراء محادثات حول السلام والشراكة في إفريقيا
سيزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إثيوبيا والنيجر في الفترة من 14 إلى 17 مارس لمناقشة السلام في شمال إثيوبيا ومجموعة متنوعة من الطرق لتعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة في إفريقيا.
بعد انتقاد جورجيا.. بروكسل تعد مشروع قانون يتطلب الشفافية للتمويل الأجنبي
بعد أيام فقط من تهديد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بأن اعتماد جورجيا لمشروع قانون يتطلب الشفافية للتمويل الأجنبي 'قد يكون له تداعيات خطيرة على علاقاتنا'
بايدن يتعهد باتخاذ إجراءات لضمان سلامة النظام المصرفي في الولايات المتحدة
تراجعت أسهم البنوك في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين حتى مع تعهد الرئيس الامريكي جو بايدن باتخاذ إجراءات لضمان سلامة النظام المصرفي الأمريكي بعد الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون
إسبانيا تميل نحو إلغاء صفقة تسلم 13 طائرة إيرباص
قالت مصادر دفاعية أوروبية ، الاثنين ، إن الشكوك تتزايد بشأن مستقبل الطلبات المتبقية لمدريد على طائرة إيرباص A400M
بعد الاستحواذ عليه عقب انهياره.. HSBC تضخ ملياري جنيه إسترليني ببنك وادي سيليكون
كشفت مجموعة إتش إس بي سي المصرفية البريطانية المالك الجديد لـ بنك سيليكون فالي في بريطانيا، عن أنها تعتزم ضخ ملياري جنيه إسترليني في فرع البنك المذكور لديها.
تراجع عائدات السندات في منطقة اليورو تأثرا بمخاوف المستثمرين من انهيار وادي السيليكون
تراجعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين حيث أدى انهيار بنك وادي السيليكون (SVB) إلى اندفاع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن
سوناك: نحن قلقون من سلوك الصين تمثل أكبر تهديد لمصالحنا الاقتصادية
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الصين تشكل 'تحديًا منهجيًا' للنظام العالمي في مقابلة حصرية مع شبكة إن بي سي.
الشرطة الكندية: إصابات بعض المارة في حادث الدهس بكيبيك خطيرة
قالت الشرطة الكندية إن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة بعد أن اصطدمت سيارة بالمارة الذين كانوا يسيرون بجانب طريق في أمكي ، في منطقة سانت لورانت في كيبي.