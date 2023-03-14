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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان ترصد 5 طائرات عسكرية صينية و4 سفن حربية في أنحاء الجزيرة

صدى البلد

   قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت خمس طائرات عسكرية صينية وأربع سفن بحرية حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء.


ونقلت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية عن بيان الوزارة القول إنه رداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.
ووفقًا لوزارة الدفاع، لم تدخل أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية أو عبرت خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.


حتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 178 طائرة عسكرية، و 52 سفينة بحرية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.


وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة.

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