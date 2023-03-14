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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكيلاني: التنسيق المصري الكويتي في المجالات الثقافية والفنية يمتد لعقود

صدى البلد

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وجود تفاهم وتعاون وتنسيق مصري كويتي في المجالات الثقافية والفنية تاريخي يمتد إلى عقود، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر الكثير من الطلاب الكويتيين الوافدين داخل أكاديمية الفنون في مختلف الأقسام الفنية .

وقالت وزيرة الثقافة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /الثلاثاء/ على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان القرين الثقافي الدولي بدورته 28 - إنه توجد حاليا العديد من الفعاليات الثقافية المشتركة بين الجانبين المصري والكويتي تشمل كافة المجالات الفنية، موضحة أننا نأمل في تنشيط التعاون الثقافي والفني مع دولة الكويت خلال المرحلة القادمة .

وأضافت الكيلاني أن هناك اتفاقا في الرؤى مع الجانب الكويتي خاصة في المجال الثقافي وأن كافة مؤسسات وزارة الثقافة دائما مفتوحة للحوار والشراكة مع دولة الكويت وكافة الدول العربية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على الإرث الثقافي العربي وذلك من خلال آلية للتعاون مع الدول العربية للحفاظ على ذلك التراث عن طريق تسجيل ذلك الإرث الثقافي في الإليسكو "المنظمة العربية للثقافة والعلوم"، مؤكدة على أهمية التعاون خاصة مع الكويت لما لديها من مكانة كبيرة لدينا .

ونوهت وزيرة الثقافة بأن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالمناطق النائية والأكثر احتياجا مع الحفاظ على التراث والآثار من رعاية وصيانة، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بنشر الثقافة والفنون عن طريق 600 قصر ثقافي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مع التركيز على الأعمال الفنية التراثية في كافة المناطق وتجسد لهجاتها وعاداتها وتطرح تطلعاتها وطموحاتها.
 

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