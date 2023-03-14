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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب 3 لاعبين.. أزمة كبيرة في الأهلي قبل مواجهة القطن بدوري الأبطال

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

لا بديل للفوز بالنسبة للأهلي، الذي سينتظر هزيمة الهلال أو تعادله أمام صن داونز، من أجل البقاء حيًا في صراع التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي من أزمة كبرى خاصة في الجانب الدفاعي قبل مواجهة القطن الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب محمد عبد المنعم عن مواجهة القطن بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة، إضافة لـ محمود متولي حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية، فيما من المتوقع أن يغيب أيضًا عمرو السولية بسبب آلام في السمانة، مما يترك السويسري مارسيل كولر في حيرة كبيرة من أمره، خاصة فيما يخص الخيارات الدفاعية، قبل مواجهة الفريق الكاميروني.

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