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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بميزانية بسيطة ‏.. كيف يمكن اختيار هدية عيد الأم

صدى البلد

هل تبحثين عن هدية عيد أم غير تقليدية إليك مجموعة متنوعة مذهلة من الهدايا التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت وهي كالتالي وفقا لموقع بولد سكاي الهندي. 

1. سلال هدايا عيد الأم 

 يمكنك تحضير سلة طعام ممتلئة بالأطعمة المفضلة للأم سواء كانت تحب الحلويات ، أو تفضل الوجبات الخفيفة المالحة ، أو مزيج من الاثنين. إذا كنت تبحث عن سلال فريدة من نوعها لعيد الأم ، فهناك أصناف مليئة بالعناصر غير التقليدية مثل تفاح الكراميل. 

2. وجبة فطور وغداء 

 يمكنك الحصول على كل ما تحتاجينه لوجبة فطور وغداء لذيذة لعيد الأم في المنزل يتم توصيلها في أي مكان .

3. شجرة أو نبتة 

يمكن إحضار شجرة أو نبتة مفضلة  لتظهري لها مدى اهتمامك فإن إهداء شيء يمكنها زراعته معك في عيد الأم يجعل الحاضر أكثر خصوصية حيث يمكنها الاستمتاع به والتفكير فيك لسنوات قادمة.

4. مجموعة أكواب كوكتيل 

 إذا كانت والدتك تحب أكواب عصائر الكوكتيلات غير العادية ، فيمكنك الحصول على مجموعة مع كل ما تحتاجه لصنع إكسير خاص بعيد الأم. 

5. الزهور 

يمكن اختيار الزهور المفضلة لديها  بألوان وروائح التي تفضلها وتنسيقها بطريقة جذابة وتعد الورود فكرة هدية رائعة للأم أو الجدة و إذا كنت بحاجة إلى توصيل سريع ، فإن العديد من المتاجر عبر الإنترنت تقدم شحنًا سريعًا مثل اليوم التالي أو اليومين التاليين.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه مهما كانت الهدايا التي تختارينها ، فإن الأمر كله يتعلق برسم ابتسامة على شفاة الأم  من خلال مفاجأتها بشيء غير متوقع.

هدايا عيد الأم سلال هدايا عيد الأم وجبة فطور وغداء أكواب كوكتيل

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