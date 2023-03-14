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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف لذوي الهمم بالإسكندرية

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ملتقى التوظيف الرابع لذوى الهمم بمقر المديرية، وترشيح 39 من راغبى العمل من إجمالي 51 متقدما من ذوى الهمم  للعمل، بالتعاون مع 8 شركات.

وبحسب بيان اليوم، الثلاثاء، تم تنظيم مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم، تمهيداً لتعيينهم داخل مواقع العمل بتلك الشركات، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بشأن الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم داخل المجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريراً من محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أكد فيه التزام المديرية بتعيين المتقدمين للوظائف، وضمان جميع مستحقاتهم المالية والاجتماعية، وأنه سوف يتم متابعتهم في أماكن العمل بعد التعيين، كما حضر مسئولو الموارد البشرية بـ 8 شركات.

وقال وكيل المديرية إنه تم إجراء مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم، وذلك للبدء في إجراءات تعيينهم بالشركات، على أن يكون مكان العمل ملائما لهم، وجارٍ إتمام إجراءات التعيين، وتم الاتفاق على جميع مستحقاتهم المالية، وأيضا توفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكن مناسبة وملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.

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