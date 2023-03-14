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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يدعو إلى دعم القدرات العربية لدورها في التنمية المستدامة

صدى البلد

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 بمقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ببيروت تحت عنوان "حلول وعمل"، والذي يعكس الرغبة في استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الخبرات لتحديد العقبات التي تواجه الدول من أجل مواجهتها.

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الأمين العام ألقى كلمة تطرق فيها إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السلم والأمن الدوليين وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص، حيث تراجعت قدرة العمل متعدد الأطراف بشكل واضح على فض النزاعات، كما أن هذه الحرب ستعوق جهود المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الأخرى الأكثر إلحاحاً وأهمية كزيادة الفقر ومخاطر التغير المناخي.

وأضاف أن الأمين العام قد أشاد بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، والتي تهدف إلى دعم وبناء القدرات العربية في مجالات عدة، ومن أهمها التحضير للمؤتمر العالمي للمياه، والمقرر عقده الأسبوع القادم في نيويورك، وكذلك الانتهاء من تطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمعروفة باسم "الأجندة الرقمية العربية"، فضلاً عن إعداد الخطة المشتركة المعنونة "الرؤية العربية 2045"

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