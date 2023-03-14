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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق اجتماع لجنة الخبراء القانونيين بالجامعة العربية لتطوير لائحة تسوية المنازعات

صدى البلد

   انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الـ(12) للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اليوم /الثلاثاء/ والذي تنظمه إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود المهمة من أهمها: ​اختصاصات لجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات التجارية والإجراءات القانونية لدخول اللوائح والاتفاقيات حيز النفاذ، وذلك في ضوء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وآلية فض المنازعات التجارية القديمة والجاري تحديثها، محكمة الاستثمار العربية، والاستشهاد برأي إدارة المعاهدات والقانون الدولي بقطاع الشؤون القانونية، والاتفاقيات والملاحق التجارية المبرمة حالياً في إطار جامعة الدول العربية.
​كما تقوم اللجنة بمراجعة لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث قامت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بتحديث مواد اللائحة وسيتم مراجعتها في هذا الاجتماع حتى يتم عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما تقوم اللجنة بمناقشة الملاحق الخاصة باللائحة والذي يتضمن إجراءات عمل فريق تسوية المنازعات والمدد الزمنية اللازمة لكل إجراء سيتم اتخاذه من قبل الدول الشاكية والمشكو في حقها، والخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم في حل النزاعات بين الدول الأعضاء من حيث إجراءات ترشيحهم والالتزامات الخاصة بهم وواجباتهم بالإضافة إلى سرية المحاضر والبيانات الخاصة بالدول الأعضاء موضوع الشكوى.
 

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