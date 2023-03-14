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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تحذر من ري حقول القمح اليوم .. اعرف السبب

صدى البلد

قدم الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة تحذيرات للمزارعين بسبب التقلبات الجوية الراهنة وذلك تجنبا لتفشي أى أمراض أو حشرات تصيب النباتات.

وجاءت النصائح كالتالى:

- ممنوع  ري القمح تماماً سواء في وجه بحري أو الصعيد.

- تأجيل الري لمحاصيل الدلتا ومدن القناة ، والتوقف عن الرش في معظم المناطق.

- احكام الاربطة على الصوب والانفاق في مناطق غرب الدلتا والظهير الصحراوي الغربي في كل المناطق .

- ضرورة التهوية للأنفاق لمحاصيل الخضر وعدم استعجال كشف بلاستيك في الظهير الصحراوي لمصر الوسطى او والصعيد  .
 

وأكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  أن اليوم الثلاثاء هو موعد مع ذروة التقلبات الجوية ،  حيث متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول وتكون رعدية أحياناً على المناطق التالية  "طابا – نويبع – دهب - شرم الشيخ - رفح – العريش - سانت كاترين -الطور - الغرقة – الزعفرانة - راس سدر - راس غارب - مرسى علم " . 

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له ، أنه يتوقع  استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناه وشمال ووسط الصعيد يصاحبها سماع دوى الرعد على بعض المناطق

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