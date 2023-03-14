بحضور نجليه.. هيثم بن طارق يزور مدرعات سلطان عمان بالجيش

قام السلطان العماني هيثم بن طارق القائد الأعلى ، بزيارة لمدرعات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني، حيث رافقه في هذه الزيارة يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد و بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية : ولدى وصوله إلى معسكر شافع مقر مدرعات سلطان ‎عُمان تشرف في استقباله اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، والعميد الركن قائد مدرعات سلطان عُمان، وقادة الوحدات المدرعة.

كما استمع إلى إيجاز عن مدرعات سلطان ‎عُمان بالجيش السلطاني العُماني وما تتمتع به من القدرات والكفاءات العالية تنظيمًا وتسليحًا وتدريبًا، وما تضطلع به من أدوار عملياتية ومهام وطنية .

وتفقَّد ميدانيًّا نماذج لعددٍ من الدبابات والعربات المدرعة والمعدات العسكرية بمدرعات سلطان عُمان .