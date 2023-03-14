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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور نجليه.. هيثم بن طارق يزور مدرعات سلطان عمان بالجيش

سلطان عمان
سلطان عمان

قام السلطان العماني  هيثم بن طارق القائد الأعلى ، بزيارة  لمدرعات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني، حيث رافقه في هذه الزيارة يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد و بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية : ولدى وصوله إلى معسكر شافع مقر مدرعات سلطان ‎عُمان تشرف في استقباله اللواء الركن  مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، والعميد الركن قائد مدرعات سلطان عُمان، وقادة الوحدات المدرعة.

كما استمع إلى إيجاز عن مدرعات سلطان ‎عُمان بالجيش السلطاني العُماني وما تتمتع به من القدرات والكفاءات العالية تنظيمًا وتسليحًا وتدريبًا، وما تضطلع به من أدوار عملياتية ومهام وطنية .

وتفقَّد ميدانيًّا نماذج لعددٍ من الدبابات والعربات المدرعة والمعدات العسكرية بمدرعات سلطان عُمان .

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